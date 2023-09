Scream 7, Kevin Williams vuole il ritorno di Neve Campbell: 'Pagatele ciò che le spetta'

Ora che i registi di Scream 5 e Scream 6 non torneranno in Scream 7, sostituiti dal collega Christopher Landon, è possibile un reintegro della star Neve Campbell, protagonista storica della saga creata da Wes Craven?

É quello che si augura Kevin Williamson, mitico sceneggiatore del primo epocale Scream e produttore del franchise, che durante una recente intervista concessa al podcast Happy Horror Time, ha affermato di "rispettare totalmente la decisione" di Neve Campbell, che dopo essere tornata nei panni dell'iconica Sydney Prescott in Scream del 2022 (Scream 5) ha rifiutato di comparire nel sequel Scream 6 a causa di un cachet che l'attrice e il suo entourage non hanno ritenuto adeguato rispetto al valore che lei ha per la saga.

"Conosco Neve da una vita, la conosco davvero nel profondo e le voglio un mondo di bene, e capisco perfettamente la sua decisione", ha detto Williamson. “La sua è stata una decisione giusta. Amo tutti coloro che sono coinvolti nella saga di Scream, ma ho un consiglio per il team: pagatele ciò che si merita. Questo è quello che farei io, le darei i soldi che si merita una star del suo calibro e la convincerei a tornare per il prossimo capitolo. Sono sicuro che c'è una cifra sulla quale possono mettersi d'accordo, una cifra che possa fare felici tutti, e la mia speranza è che un giorno troveranno quella cifra."

Al momento, il mettersi d'accordo sulle cifre è una questione a dir poco spinosa a Hollywood, con i sindacati WGA e SAG in sciopero contro gli studios proprio per questo motivo. Da ricordare, inoltre, che neanche il ritorno di Jenna Ortega per Scream 7 è ancora garantito, dato che secondo quanto riportato la giovane attrice sente di essere diventata una star dopo il successo di Mercoledì di Netflix e, similmente alla situazione di Neve Campbell, avrebbe determinate condizioni per riprendere il ruolo di Tara Carpenter.

Vi terremo aggiornati, dato che le riprese di Scream 7 potranno iniziare solo dopo la conclusione degli scioperi.