Scream 7: Jenna Ortega tornerà ma solo se trattata da superstar?

Il ritorno di Jenna Ortega per Scream 7 è ancora incerto, ma nuove indiscrezioni appena emerse dal dietro le quinte hanno svelato i dettagli delle specifiche condizioni necessario per convincere la star di Mercoledì a partecipare al progetto.

In questi giorni Production Weekly ha confermato che le riprese di Scream 7 inizieranno nella prima parte del 2024, con la produzione che ha già fissato la conclusione dei lavori per il 19 aprile prossimo. Ovviamente questo piano è assolutamente soggetto agli scioperi degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG attualmente in corso ad Hollywood, ma non appena la situazione tra sindacati e studios sarà risolta il nuovo regista di Scream 7 Christopher Landon chiamerà a raccolta il suo cast e la sua troupe per iniziare i lavori. Ma che ruolo avrà Jenna Ortega in tutto questo?

Ebbene, come potete vedere nei due post disponibili in calce all'articolo, c'è ancora grossa incertezza sul possibile ritorno di Jenna Ortega in Scream 7, con due noti scooper che offrono versioni differenti: in un primo post, My time to shine ha spiegato che per Jenna Ortega, che è diventata una star globale dopo il successo di Mercoledì, la saga di Scream non è più una priorità, dato che è richiesta per tantissimi ruoli; in risposta al report del collega un altro famoso scooper, ViewerAnon, molto legato alla saga di Scream, ha invece precisato che Jenna Ortega sarà in Scream 7 solo se trattata da superstar e liberata dalla sua parte di lavoro il prima possibile, ecco perché Paramount avrebbe deciso di dare il via alle riprese in tempi così brevi.

Entrambi gli scooper, comunque, concordano sul fatto che la situazione è molto nebulosa a causa degli scioperi e che sarà risolta solo quando Hollywood tornerà a lavoro a pieno regime. Vi terremo aggiornati.