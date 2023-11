Scream 7, Jenna Ortega non tornerà? Arrivano conferme

Il franchise ultradecennale creato da Wes Craven potrebbe essere a un punto di svolta decisivo. Scream 7, infatti, non potrà contare sulle due protagoniste degli ultimi film della saga: dopo il licenziamento di Melissa Barrera pare quasi confermata anche l’assenza di Jenna Ortega, impegnata, nello stesso periodo, nelle riprese di Mercoledi 2.

Dopo aver riportato la notizia del licenziamento di Melissa Barrera dal cast di Scream 7, dobbiamo tornare a parlare del prossimo capitolo della saga di Ghostface per condividere qiuella che pare divenire sempre più certezza, dell’assenza dell’altra co-star del nuovo corso della saga, cominciato con Scream 5.

Dopo una serie di rumor e indiscrezioni che si riferivano alla possibilità che anche Jenna Ortega potesse non prendere parte al settimo film, è arrivata oggi quella che pare quasi un’ufficializzazione delle sensazioni dei più, per quanto da inserire in un contesto completamente differente rispetto a quanto trapelato inizialmente e che volesse un collegamento tra le due assenze.

I lavori riguardanti le riprese della seconda stagione dello show televisivo che ha decretato il successo globale della giovane attrice, infatti, rappresenterebbero un ostacolo insormontabile da superare.

Ricordiamo che già nell’ultimo capitolo della saga, gli sceneggiatori si erano ritrovati costretti a lavorare su uno script che potesse ovviare l’assenza di Neve Campbell, protagonista assoluta dei primi film, dopo che la stessa non fosse riuscita a trovare un accordo relativo al proprio compenso.

In attesa di poter capire di più della faccenda, e di scoprire come la produzione cercherà di muoversi per trovare delle eventuali soluzioni alternative, vi lasciamo alla recensione di Scream 6.