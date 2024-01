Scream 7, il franchise è nei guai? Ci pensa Neve Campbell: 'Sono pronta a tornare'

Scream 7 ha perso anche il regista Christopher Landon e sta andando incontro ad un sostanziale reboot produttivo, ma la luce alla fine del tunnel potrebbe essere rappresentata dalla storica protagonista Neve Campbell.

Intervista da IndieWire, l'attrice - che non era tornata per Scream 6 dopo una faida con i produttori legati al salario - ha dichiarato: “Mi dispiace che stiano avendo tutte queste difficoltà in questo momento. Immagino che le persone al vertice stiano provando a far ripartire le cose, che stiano cercando di prendere la decisione giusta. Adoro questo franchising. Lo adorerò per sempre per il ricordo che ho di Wes Craven, e per tutte le persone che sono state coinvolte e con le quali ho lavorato nel corso degli anni, anche il cast più recente. Spero che non vada tutto in pezzi."

Alla domanda su un suo eventuale ritorno per Scream 7, Neve Campbell ha detto: “Date le giuste circostanze? Si, certamente. Ho fatto una dichiarazione diversi anni fa, ed è stata la ragione per cui non ho fatto il film in quel momento, e ho sentito il bisogno dire che non sarei stata trattata in quel modo se fossi stato un uomo alla guida di un franchise durato 25 anni, e penso ancora queste cose. Quindi, se dovessero scegliere di puntare di nuovo su di me, bisognerà partire da questa mia posizione. Vedremo."

Scream 7 al momento non ha una data d'uscita, restate con noi per tutte le prossime novità.