Scream 7, fan infuriati dopo l'addio di Jenna Ortega e il licenziamento di Melissa Barrera

Spyglass Media martedì ha deciso di rescindere unilateralmente il contratto di Melissa Barrera, interprete di Sam Carpenter nel franchise Scream, in seguito ad alcune storie su Instagram sul conflitto israelo-palestinese in cui l'attrice ha accusato Israele di aver commesso un genocidio e ha chiesto la libertà della Palestina.

Dopo la notizia del licenziamento di Melissa Barrera il franchise è stato scosso anche dall'abbandono del settimo capitolo da parte di Jenna Ortega, star della serie tv Mercoledì, ufficialmente a causa di conflitti di programmazione.



Ortega sarà in Irlanda nell'aprile 2024 per le riprese della seconda stagione dello show Netflix di Tim Burton. La sceneggiatura di Scream 7 non è ancora conclusa e il programma del film non è stato ancora annunciato ma le riprese di Mercoledì dureranno fino all'estate compresa e quindi sarebbe stato complicato conciliare le impegni anche del set di Scream 7. Inevitabilmente, sono nate subito ipotesi alternative che si riferiscono ad una scelta figlia della solidarietà di Ortega nei confronti della collega.



Spyglass Media ha accusato Barrera di aver espresso commenti antisemiti ma i fan del franchise si sono subito fatti sentire, attaccando la produzione per questa scelta e per l'addio anche di Jenna Ortega. Non è la prima volta che Spyglass Media è nell'occhio del ciclone: anche dopo la fallita trattativa con Neve Campbell la casa di produzione era stata pesantemente criticata dai fan.



