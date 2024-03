Scream 7, David Arquette festeggia sui social il ritorno di Neve Campbell

David Arquette ha sostenuto pubblicamente il ritorno ufficiale di Neve Campbell, volto storico della saga di Scream, nel franchise horror per il settimo capitolo che uscirà nelle sale nel 2025. L'attrice interpreterà nuovamente Sidney Prescott, il ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo, diretta da Kevin Williamson.

L'annuncio social dell'attrice ha attirato l'attenzione anche di colleghi come Arquette, il quale ha commentato con tre emoji di applausi e tre cuori neri nei commenti al post su Instagram. L'attore ha interpretato per parecchi anni il personaggio dell'agente Linus Riley nei quattro film principali prima di tornare, insieme a Campbell nel revival del 2022.

Significativo per i fan anche il ritorno di Kevin Williamson, sceneggiatore del primo film del 1996 e di due sequel, che in questo caso si occuperà della regia al posto di coloro che si sono occupati del franchise di recente dietro la macchina da presa, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Il ritorno di Williamson, così come quello di Campbell, ha generato reazioni da parte di membri dei vari cast della saga, ricevendo anche il sostegno di Eli Roth e Jason Blum.



Skeet Ulrich ha commentato con soddisfazione, così come Jack Quaid mentre Dermot Mulroney ha chiesto ironicamente a Williamson di includerlo nel cast nonostante la morte del suo personaggio:"Includimi, Kev! Rispettosamente, Det. Wayne Bailey RIP, congratulazioni ragazzi, dai il massimo!".



In attesa di ulteriori novità potete leggere la nostra recensione di Scream 6.

