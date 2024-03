Scream 7, Courteney Cox nel cast del film: Gale e Sydney di nuovo insieme

In settimana vi abbiamo riportato che Courteney Cox era in trattative per Scream 7, ma in queste ore Variety ha confermato che l'attrice riprenderà il ruolo della giornalista d'assalto Gale Weathers al fianco di Neve Campbell, che torna in quello della protagonista Sydney Prescott.

La notizia arriva circa due settimane dopo l'ufficialità del ritorno di Neve Campbell in Scream 7, dopo che la star della saga aveva rinunciato al precedente episodio a causa di una disputa salariale: “Sidney Prescott sta tornando!!!!” aveva dichiarato Neve Campbell in un post pubblicato su Instagram il 12 marzo scorso. “È sempre stato un vero spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di 'Scream'. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più elettrizzata”.

Il film sarà diretto da Kevin Williamson, co-creatore della saga, sceneggiature del primo episodio e produttore degli altri capitoli. L'autore ha scritto su Instagram: "Sono passati quasi 30 anni da quando la mia prima sceneggiatura, 'Scream', è stata diretta dal leggendario Wes Craven. Non avrei mai potuto immaginare il successo che questo franchise avrebbe ottenuto. O che avrei diretto il settimo capitolo della saga. Sono sopraffatto dalla gratitudine e dall’eccitazione e non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio con Neve e l’intera famiglia di Scream. Grazie a tutti i fan”.

Il settimo capitolo del franchise è imploso su sé stesso l’anno scorso quando Spyglass ha licenziato la star Melissa Barrera per dei post riguardanti la guerra tra Israele e Hamas che la compagnia considerava antisemita, e quando Jenna Ortega ha abbandonato il film a causa di conflitti di programmazione.

Nel frattempo, anche Patrick Dempsey è in trattative per Scream 7.

