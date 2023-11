Scream 7, clamoroso: Melissa Barrera licenziata dal film, incitazione all'odio sui social

In attesa di capire se Jenna Ortega tornerà in Scream 7, nella notte è arrivata la notizia più inattesa di tutte: la produzione del settimo capitolo della saga horror creata da Wes Craven, infatti, ha deciso di licenziare Melissa Barrera, protagonista del nuovo corso intrapreso dal franchise.

Spyglass Media Group, la casa di produzione dietro il revival del franchise horror ricominciato nel 2021, ha preso la decisione di licenziare Melissa Barrera da Scream 7 dopo una serie di commenti ritenuti dalla produzione antisemiti e di incitamento all'odio, che l'attrice avrebbe pubblicato sui social nelle settimane successive allo scoppio della guerra Israele-Hamas: "La posizione di Spyglass è inequivocabilmente chiara: abbiamo tolleranza zero per l'antisemitismo o l'incitamento all'odio in qualsiasi forma, inclusi falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell'Olocausto o qualsiasi cosa che oltrepassi palesemente il limite dell'incitamento all'odio", ha detto un portavoce di Spyglass a Variety.

Sulla scia degli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre e dei successivi attacchi israeliani a Gaza, Melissa Barrera avrebbe postato sul suo Instagram il conflitto numerose volte, ricondividendo un post che accusa Israele di “genocidio e pulizia etnica” e un altro secondo cui l’industria degli armamenti israeliana sarebbe tornata in attività grazie al conflitto. Spyglass ha rapidamente tagliato ogni legame con l'attrice, che è stata protagonista di Scream 5 e Scream 6 e sarebbe dovuta tornare per il settimo episodio: secondo quanto riportato, a causa del suo licenziamento la produzione subirà una battuta d'arresto, dato che la sceneggiatura di Scream 7 dovrà essere riscritta quasi da zero.

