Scream 7, il regista rompe il silenzio su Melissa Barrera ma poi fa dietro front

In queste ore la saga di Scream è stata sconvolta dall'improvviso licenziamento della protagonista Melissa Barrera da Scream 7, e ora il nuovo regista del progetto Christopher Landon ha rotto il silenzio sulla situazione rivolgendosi ai fan.

L'attrice, protagonista del revival della saga sia in Scream del 2022 che in Scream VI di quest'anno nei panni di Sam Carpenter, è stata licenziata dalla casa di produzione Spyglass in seguito ad una serie di post pubblicati sui social media e incentrati sulla situazione della guerra tra Israele e Hamas, post che la società avrebbe giudicato come antisemiti e di incitazione all'odio. A seguito del licenziamento inatteso della sua protagonista, il regista Christopher Landon è a sua volta comparso sui propri canali social per commentare la notizia tramite un breve comunicato rivolto ai fan: "Questa è la mia affermazione riguardo alla faccenda: tutto fa schifo. Smettetela di urlare sul mio profilo. Non è stata una mia decisione", ha scritto Landon in un post, arricchito anche dall'emoji di un cuore spezzato. Pochi minuti dopo, però, il post è stato cancellato.

Spyglass, lo studio dietro ai nuovi film di Scream, ha rilasciato la seguente dichiarazione a proposito del licenziamento di Melissa Barrera: "La posizione di Spyglass è inequivocabilmente chiara: abbiamo tolleranza zero per l'antisemitismo o l'incitamento all'odio in qualsiasi forma, inclusi falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell'Olocausto o qualsiasi cosa che oltrepassi palesemente il limite dell'incitamento all'odio".

Ricordiamo che Christopher Landon, regista di Happy Death Day e Freaky, dirigerà Scream 7 al posto di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno diretto sia Scream (2022) che Scream VI.