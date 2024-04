Scream 7, anticipazioni clamorose sulla trama del nuovo film con Neve Campbell

Dopo la conferma del casting di Courteney Cox in Scream 7, in queste ore sono emerse nuove anticipazioni molto interessanti sulla trama del settimo, attesissimo capitolo della saga horror.

Come sappiamo Scream 7 vedrà il ritorno di Neve Campbell nei panni della protagonista originale Sydney Prescott, dopo il licenziamento di Melissa Barrera, l'uscita di scena di Jenna Ortega e un generale reboot produttivo dell'intero progetto: ora, grazie al famoso insider Daniel Richtman, sono emersi i primi dettagli sulla trama del nuovo sequel del mitico meta-slasher.

Secondo le fonti del fidato Richtman, attualmente la produzione "sta cercando di scegliere gli attori che interpreteranno i due figli di Sidney. Sembra che il film si concentrerà sulla famiglia della protagonista, poiché tutti e quattro (lei, suo marito e i due figli) sono elencati come protagonisti." Questi dettagli della trama sembrano confermare che Scream 7 non presenterà nessuno dei personaggi introdotti nei sequel legacy Scream (2022) e Scream VI (2023), in particolare i cosiddetti Core Four. Invece, il franchise tornerà sulla protagonista originale, Sidney Prescott, vista l'ultima volta durante Scream 2022.

Secondo le ultime novità anche Patrick Dempsey dovrebbe tornare in Scream 7 dopo il suo ruolo in Scream 3 nei panni del detective Mark Kincaid: nei due precedenti film di Scream, è stato rivelato che Sidney ha riacceso la sua relazione con Mark fuori dallo schermo e che i due oggi sono sposati e hanno due figli...



