Scream 7, ma almeno Jasmin Savoy Brown tornerà nel nuovo episodio?

Se Neve Campbell è pronta a tornare per Scream 7, è certo che le protagoniste del nuovo corso della saga Melissa Barrera e Jenna Ortega non faranno parte del prossimo episodio del franchise: ma invece Jasmin Savoy Brown?

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attrice di The Leftovers, che ha avuto un ruolo di co-protagonista sia in Scream 2022 che in Scream 6, ha parlato del suo possibile ritorno in Scream 7 ora che le colleghe Melissa Barrera e Jenna Ortega sono uscite dal progetto, la prima licenziata a causa di commenti sulla guerra Israele-Hamas ritenuti inaccettabili dalla casa di produzione Spyglass e la seconda per questioni di salario e di agenda.

"Non ho ancora ricevuto una chiamata", ha confessato Jasmin Savoy Brown, "quindi, ti direi di chiedere direttamente a Spyglass, non so cosa stanno combinando. So che al momento non ho ancora ricevuto nessuna chiamata. Comunque, penso che tutto ciò che abbiamo fatto nei primi due film sia stato straordinario e importante e dovrebbe essere celebrato per sempre. E sono molto felice di aver fatto parte di questa saga, ne sarò orgogliosa per sempre."

Recentemente è stato confermato che anche il regista Christopher Landon ha abbandonato Scream 7, con il film che subirà un importante reboot produttivo: vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.