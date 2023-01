Scream 6, ve lo roviniamo: quanto scommettete che il vero assassino sarà...?

Il trailer ufficiale di Scream 6 ha promesso il Ghostface più sanguinario e letale mai visto finora in tutta la saga cinematografica creata da Wes Craven, ma chi potrà mai nascondersi dietro la maschera? Abbiamo una teoria.

La caratteristica distintiva di Ghostface, che differenzia l'iconico serial killer simbolo della saga di Scream da tutti gli altri mostri del cinema horror come Michael Myers o Freddy Krueger, sta nel fatto che dietro la sua maschera in ogni capitolo del franchise si nasconda una persona diversa: Ghostface non è un singolo individuo, ma di film in film la maschera viene 'ereditata' da un nuovo (e nuovi) serial killer, che prosegue (o proseguono) le gesta dei suoi (loro) precedessori. In questo modo ogni film di Scream è in larga parte giocato sul mistero dell'identità del nuovo Ghostface, ma nel corso della fase promozionale di questo sesto episodio c'è una cosa che ci ha insospettito più di ogni altra.

L'uscita di scena di Neve Campbell da Scream 6 ha fatto davvero molto scalpore negli ultimi mesi, ed è stato uno degli argomenti principali intorno al quale si è mossa la campagna marketing del film. Ma alcuni rumor hanno lasciato intendere che il suo personaggio Sydney Prescott sarà in Scream 6 e anche in Scream 7, e sebbene ovviamente si tratta di indiscrezioni tutt'altro che confermate, gli amanti del complottismo puro e semplice hanno avuto di che pensare nelle ultime settimane (per quanto, comunque, le motivazioni della Campbell per il suo addio siano legate a questioni poco romantiche, come il salario e la parità di retribuzione tra attori e attrici).

Dunque - sottolineando, nel caso in cui ce ne fosse davvero bisogno, che questo articolo non è basato in alcun modo su informazioni note e ribadendo come sia animato in tutto e per tutto da uno spirito di divertissement puramente speculativo - non vogliamo esattamente dire che secondo noi Sydney Prescott sarà segretamente il nuovo Ghostface...però probabilmente non ci stupiremmo troppo, qualora dovessimo trovarci di fronte ad un colpo di scena simile.



Del resto l'horror in passato ci ha abituati a strategie pubblicitarie molto poco convenzionali.