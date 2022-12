Scream 6, nel trailer del film con Jenna Ortega una valanga di easter-egg a tema horror

Il primo trailer di Scream 6 è ambientato nella metropolitana di New York City durante quella che sembrerebbe essere la notte di Halloween, il che ha fornito ai creatori della nuova saga Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin di inserire tantissimi easter-egg a tema horror.

Qui sotto vi elenchiamo tutti i personaggi iconici che compaiono nel filmato promozionale, tra rimandi a figure iconiche del cinema dell'orrore a auto-citazioni del duo di registi:

Finché morte non ci separi (diretto da Gillett e Bettinelli-Olpin)

Scream 4

Chucky

Tiffany

Babadook

Creep

Pinhead (originale)

I doppelgänger di Noi

Jason Voorhees

Midsommar

Freddy Kruger

L'alba dei morti dementi

Tutte queste citazioni possono essere intraviste nel breve teaser di circa un minuto pubblicato in queste ore, tutte riunite all'interno del vagone della metropolitana in cui è ambientata la scena illustrata dal filmato promozionale. Insieme a tutti questi personaggi horror, tanto per completezza, vi segnaliamo anche la presenza di un ragazzo travestito da David Bowie, l'unico easter-egg non legato al cinema horror inserito nel trailer. Vi eravate accorti della 'presenza' di tutti questi personaggi? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Scream 6, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata per il 10 marzo 2023 nel mercato nord-americano. In attesa di conferme sulla data d'uscita italiana, vi segnaliamo la misteriosa nuova immagine di Scream 6, che potrebbe aver anticipato un grande ritorno dal passato della saga.