Scream 6, il trailer contiene la morte di un personaggio? (Tranquilli, non è Jenna Ortega)

Non solo valanghe di easter egg nel primo trailer di Scream 6, ma anche una possibile clamorosa anticipazione sul fato di uno dei personaggi principali della nuova saga sequel della tetralogia originale scritta e diretta da Wes Craven.

Comunque, tranquilli, non stiamo parlando dell'amatissima Jenna Ortega, star del nuovo Scream del 2022 e di X di Ti West la cui popolarità è letteralmente scoppiata in queste settimane a livello globale con Mercoledì di Tim Burton e Netflix, ma della sua amica e compagna di disavventure Jasmin Savoy Brown, star dell'acclamata serie tv HBO The Leftovers di Damon Lindelof che nella saga di Scream interpreta la nipote di Randy Meeks (Jamie Kennedy), famoso personaggio ucciso in Scream 2.

Nel primo trailer di Scream 6 infatti il personaggio della Brown, Mindy, viene brutalmente attaccata dal nuovo Ghostface dentro il vagone della metropolitana, il che ha chiaramente fatto preoccupare i fan. Da notare che all'inizio di quest'anno, l'attrice aveva stuzzicato i fan postando una foto dal set di Scream VI insieme al collega Mason Gooding (interprete del fratello di Mindy nel film) scrivendo : "E se al prossimo film dovesse sopravvivere solo uno di noi?". Comunque non sarebbe la prima volta che Mindy viene 'uccisa' in un trailer per poi uscire indenne dal film vero e proprio: come ha ricordato su Twitter un appassionato della saga, la stessa cosa era successa con il primo trailer di Scream 2022.

Scream 6 uscirà il 10 marzo 2023.