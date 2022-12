Scream 6: il teaser trailer sarà mostrato durante la proiezione di Babylon!

A pochissimi mesi dall'uscita nelle sale di Scream 6, arrivano notizie riguardo il teaser trailer ormai di prossima uscita. A quanto pare le prime immagini del film, infatti, saranno mostrate nelle sale americane prima della proiezione di Babylon nuova pellicola di Damien Chazelle.

Il tutto è stato fatto trapelare da diversi siti americani mentre il mondo intero si prepara per il ritorno di Ghostface. L'intero 2022 è stato caratterizzato da fan che sono stati alla costante ricerca di nuovi dettagli di trama, personaggi o possibili storie che verranno raccontate in questo sesto attesissimo capitolo che arriverà ad appena un anno dall'uscita di Scream 5.

Mentre Melissa Barrera ha anticipato sempre più gore all'interno della pellicola, i fan continuano a fremere in attesa di questo, a quanto pare, violentissimo Scream 6. Il film segnerà altri nuovi ingressi in questo inquietante universo. Ad unirsi al cast ci saranno Dermot Mulroney, Henry Czerny, Jack Champion Liana Liberato, Tony Revolori e Samara Weaving. Il film porterà anche all'importantissimo ritorno della cantante e attrice Hayden Panettiere che non compariva in un film di Scream dal quarto capitolo del 2011.

Scream 6 si prospetta essere un evento cinematografico della portata del precedente riuscendo ad attirare fan storici ma, allo stesso tempo, nuove leve appassionate di horror e dell'iconicità di Ghostface. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!