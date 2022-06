Scream 6, tante nuove sorprese nel cast del film: ecco tutti i nomi!

Dopo la quinta incursione cinematografica di Ghostface, il celebre serial killer mascherato tornerà sul grande schermo nel sesto capitolo della saga horror Scream. La produzione ha già iniziato il casting mescolando volti familiari del franchise e new entry, alcune davvero inaspettate. Ecco gli aggiornamenti.

Josh Segarra, interprete di Prometheus nella stagione 5 di Arrow, farà parte del cast di Scream 6, insieme ad altri tre nuovi innesti, come conferma Deadline.



Gli altri nomi sono quelli di Jack Champion, che reciterà nei prossimi capitoli di Avatar di James Cameron tra cui The Way of the Water, Liana Liberato, protagonista della serie tv Light as a Feather, e Devyn Nekoda, tra i protagonisti del film Sneakerella.



I quattro nuovi membri del cast si uniscono ai già confermati Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding che torneranno nei rispettivi ruoli dopo esser stati introdotti nel franchise nel quinto film.

Hayden Panettiere tornerà in Scream 6 riprendendo il ruolo di Kirby Reed dopo aver recitato in Scream 4 nel 2011, così come Dermot Mulroney che dovrebbe interpretare un nuovo poliziotto.



La grande assente di Scream 6 è Neve Campbell, che ha annunciato che non tornerà ad interpretare Sidney Prescott dopo aver rifiutato il compenso offertole, affermando che non corrispondesse al suo reale valore.

Campbell ha ricevuto il supporto del collega Matthew Lillard, che ha attaccato la produzione del film.