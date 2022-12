Scream 6, tanta atmosfera natalizia nel nuovo poster ufficiale!

Ognuno ha il film di Natale che si merita: se qualcuno preferisce avere a che fare con famiglie allegre, buoni sentimenti, Babbo Natale e regali vari, qualcuno potrebbe ad esempio trovarsi più a suo agio tra spietati assassini e spargimenti di sangue, chi siamo noi per giudicare? In tal caso, Scream 6 potrebbe essere il vostro film.

In uscita il prossimo marzo, il film che potrebbe vedere il ritorno di uno storico Ghostface dovrebbe in effetti avere ben poco di natalizio: nonostante la release prevista per gli albori della primavera, però, la produzione ha in ogni caso deciso di approfittare dell'aria festiva che si respira in questi giorni, regalandoci un poster capace di mimetizzarsi alla perfezione tra un Mamma ho Perso l'Aereo e un Miracolo nella 34esima Strada.

Forse stiamo esagerando, ma fatto sta che c'è l'atmosfera natalizia c'è effettivamente tutta nel nuovo poster, nel quale tra alberi di Natale e decorazioni varie vediamo il nostro caro Ghostface fare capolino praticamente da ogni angolo! Un regalo che difficilmente risulterà gradito alle potenziali vittime, ma che promette sicuramente tanto divertimento ai tanti fan della saga. E voi, cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo del franchise? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo trailer di Scream 6.