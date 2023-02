Scream 6, svelata la durata del film: sarà il più lungo del franchise?

Scream 6 sarà a suo modo un capitolo storico all'interno della longeva saga cinematografica horror creata da Wes Craven negli anni '90. La trama si sposterà per la prima volta dalla cittadina di Woodsboro a New York City. Ghostface farà capolino nella Grande Mela ma quanto durerà questo nuovo episodio di Scream?

Secondo quanto riporta il sito Regal il nuovo sequel dovrebbe essere il più lungo del franchise. Scream 6 durerà 123 minuti, ossia 2 ore e 3 minuti di terrore.

Salvo smentite, Scream 6 supererà il record sinora stabilito da Scream 2 di pochi minuti; il primo sequel del franchise infatti registra una durata esatta di 2 ore.



Di poco inferiore il minutaggio degli altri film: Scream 3 e Scream 5 durano 1 ora e 54 minuti mentre Scream e Scream 4 durano 1 ora e 51 minuti.

Scream 6 sarà diretto nuovamente da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con il ritorno dell'ambiguo personaggio di Melissa Barrera, al fianco della star di Mercoledì Jenna Ortega e di Courteney Cox, storica interprete del franchise nel ruolo della reporter Gale Weathers. Sul nostro sito potete recuperare il nuovo poster di Scream 6.



Tyler Gillet ha dichiarato:"Con Scream 6 vogliamo ribaltare la coperta calda e creare qualcosa di più grintoso e crudo".

Il film vedrà anche il ritorno di Hayden Panettiere nel ruolo di Kirby Reed.



Siete pronti per la prima terrificante avventura a New York di Ghostface? Scream 6 uscirà in Italia il 9 marzo.