Scream 6: svelata la data d'uscita italiana dell'edizione home-video

Paramount Pictures e Plaion Pictures hanno annunciato in queste ore la data d'uscita ufficiale per il mercato italiano dell'edizione home-video di Scream 6, nuovo capitolo della saga horror slasher creata da Wes Craven.

Il film, diretto dai registi di Scream 2022 Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e scritto da James Vanderbilt e Guy Busick, arriverà in Italia dal 13 luglio nei formati DVD & Blu-Ray e in Edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray. Tutte le edizioni home-video del film saranno impreziosite da contenuti speciali esclusivi, che al momento però non sono ancora stati rivelati.

Nel ricchissimo cast di Scream 6 spicca Jenna Ortega, la giovane attrice d acclamato horror X di Ti West nota al pubblico per aver interpretato Mercoledì Addams in Mercoledì di Tim Burton, una delle serie televisive più amate del momento e diventata in pochissimo tempo uno degli idoli della Gen Z. La storia, ambientata dopo gli eventi di Scream 2022, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo a New York, che per la prima volta fa da sfondo alle vicende della saga. Nel cast anche Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Hayden Panettiere (Kirby Reed) e Courteney Cox (Gale Weathers), che tornano a ricoprire i loro ruoli nel franchise insieme alle new entry Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

Ricordiamo che al box office Scream 6 ha fatto il record della saga, assicurando probabilmente l'annuncio di un settimo episodio.