Scream 6, svelata la data d'uscita del nuovo capitolo del franchise!

Non tutti i revival riescono col buco: le operazioni nostalgia si rivelano spesso nient'altro che uno specchietto per le allodole, pensate soltanto per attirare in sala i vecchi fan per poi deluderli con prodotti che nulla hanno a che vedere con la qualità delle vecchie glorie. Non è questo, fortunatamente, il caso di Scream.

Il quinto capitolo della saga horror ideata dall'indimenticato Wes Craven, infatti, ha lasciato più che soddisfatti fan e critici grazie ad un fanservice equilibrato e di qualità, associato ad una trama e a dei personaggi più che convincenti (per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Scream 5).

Un successo che ha dunque spinto Paramount ad ufficializzare nel giro di pochi mesi l'uscita di un sesto capitolo del franchise, del quale è stata rivelata proprio in queste ore la data d'uscita: stando alle ultime notizie, dunque, Scream 6 farà il suo esordio in sala tra poco più di due anni, vale a dire il prossimo 31 marzo 2023.

Due anni nei quali i fan potranno quindi fantasticare sul modo in cui verrà mandato avanti un franchise che, ad oggi, sembra godere di splendida salute: voi, intanto, fateci sapere quali sono le vostre aspettative! Nelle scorse ore, a tal proposito, Courteney Cox ha confermato il suo ritorno in Scream 6.