Scream 6 potrebbe superare il record box office della saga: a quale film appartiene?

I registi dei nuovi film di Scream sperano già nel capitolo 7, ed effettivamente stando alle prime analisi di incasso al box office è molto probabile che la Paramount non tarderà ad annunciarlo.

Come segnala The Wrap, infatti, Scream 6 dovrebbe fare meglio del precedente Scream 5, avvicinandosi molto al record assoluto del franchise: il film del 2022, il primo della serie a non essere diretto dal compianto Wes Craven, è stato diretto dai Radio Silence, il duo di registi composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che sono tornati per questo nuovo sequel dopo il loro clamoroso successo. L'anno scorso il duo ha debuttato con 48 milioni a livello globale, e un incasso domestico di 30 milioni. Il record per il franchise appartiene a Scream 3, che nel 2000 conquistò il box office domestico con un'apertura da 34,7 milioni.

Ora, sarà la bellezza di New York - che per la prima volta farà da sfondo alla saga - oppure la popolarità stratosferica raggiunta da Jenna Ortega, ma secondo le stime Scream 6 dovrebbe debuttare con 35 milioni di dollari negli USA, che rappresenterebbero un nuovo record per il franchise (senza considerare l'inflazione: i 34,7 milioni di Scream 3 del 2000 oggi equivarrebbero a circa 60 milioni); addirittura c'è chi mette in conto una possibile apertura da 40 milioni per Scream 6, che chiaramente significherebbe un largo aggiornamento del primato della saga.

Scream 6 esce oggi nei cinema italiani. Per altre novità, ecco che cosa ha detto Courtney Cox sulla storica assenza di Neve Campbell da Scream 6.