Scream 6, la nuova sinossi approfondisce il ruolo di Jenna Ortega!

Il franchise di Scream è pronto a tornare sul grande schermo, rinvigorito dall'ottimo risultato al botteghino del quinto capitolo cinematografico, capace di raggiungere il traguardo dei 100 milioni di dollari in tutto il mondo. In Scream 6 ci sarà anche Jenna Ortega, giovanissima star della serie Mercoledì, nel ruolo di Tara.

In Scream 6 Jenna Ortega sarà Tara Carpenter, che si trasferirà a New York City insieme alla sua sorellastra Sam e ai gemelli Chad e Mindy Meeks. Nel film ci sarà anche il ritorno di Hayden Panettiere.



Nella nuova sinossi si scopre qualcosa in più sulla trama di Tara:"Mentre i sopravvissuti al recente attacco di Woodsboro si recano a New York City per il college, Tara, la nostra sopravvissuta, inizia a sperimentare crolli psicologici maniacali mentre vede i fantasmi degli assassini del passato. Nel frattempo, sua sorella Sam tenta di manipolarla fingendo di essere Ghostface. Ma quando il loro piano va male, tre nuovi assassini mascherati compaiono in scena, lasciando irrisolta la domanda su chi sopravviverà e chi sarà l'ultima vittima".



C'è molta attenzione sul personaggio di Melissa Barrera, Sam Carpenter, sorellastra di Tara, che sembra sempre più ambiguo.

Di sicuro Jenna Ortega avrà un ruolo fondamentale all'interno del film dopo il successo ottenuto nella serie diretta da Tim Burton disponibile su Netflix.



