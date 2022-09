Scream 6: le riprese del nuovo capitolo sono già terminate, ecco la foto di gruppo!

Come riportato quest'oggi da ComicBook, le riprese di Scream 6 si sono ufficialmente concluse e la produzione ha pubblicato la consueta foto di gruppo che riunisce tutta la crew coinvolta, compreso l'intero cast presente in quel momento e gli addetti ai lavori. Alla regia torna il duo del precedente capitolo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Una sinossi precedentemente diffusa ha annunciato che il film "continua con i quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface che si lasciano alle spalle Woodsboro per un'altra città e iniziano un nuovo capitolo della loro vita". È stato anche riferito che il film si svolgerà apparentemente in inverno, segnando un'altra novità per Ghostface.

Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown riprenderanno tutti i loro ruoli dal sequel precedente che ha ridato nuova linfa alla saga, insieme ad altri volti, tra cui la star del franchise Courteney Cox, che torna per la sesta volta nei panni di Gale Weathers, e Hayden Panettiere, che riprende il suo ruolo di Kirby Reed da Scream 4. Anche l'attore Dermot Mulroney è nel cast, insieme ai nuovi arrivati Jack Champion (Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water), Liana Liberato (Light as a Feather), Devyn Nekoda (Sneakerella), Josh Segarra (Adrian Chase di Arrow) e Henry Czerny (Mission: Impossible).

Come molti fan sanno, il prossimo film sarà privo di un personaggio importante: Neve Campbell ha infatti confermato che non tornerà nei panni di Sidney Prescott. In una precedente dichiarazione in merito ha scritto: "Purtroppo non farò il prossimo film di Scream. Come donna ho dovuto lavorare molto duramente nella mia carriera per affermare il mio valore, soprattutto quando si tratta di Scream. Ho ritenuto che l'offerta che mi è stata presentata non fosse all'altezza del valore che ho apportato al franchise. È stata una decisione molto difficile quella di rifiutare. A tutti i miei fan di Scream, vi voglio bene. Mi avete sempre sostenuto in modo incredibile. Vi sarò per sempre grata per ciò che questo franchise mi ha dato negli ultimi 25 anni".

Scream 6 uscirà nelle sale il 31 marzo 2023.