Scream 6, è record per la saga: Paramount torna in pista dopo il flop di Babylon

Dopo aver faticato duramente nel corso delle vacanze natalizie a causa del flop di Babylon, la Paramount è tornata in pista grazie all'ottimo debutto di Scream VI di Spyglass, che a quanto pare 'rischia' di performare addirittura meglio rispetto alle proiezioni.

In Nord-America, infatti, il giorno di apertura di venerdì 10 marzo è stato molto ricco, con un incasso di 19,3 milioni di dollari che ha alzato le stime per l'intero week-end a 43,5 milioni da un totale di 3.675 schermi. Qualche giorno fa, per la sesta puntata del franchise meta-horror creato dal defunto Wes Craven era stato previsto un lancio di circa 37-40 milioni, che già da soli sarebbero bastati per superare non solo il debutto da 30 milioni di Scream 2022 (o Scream 5 se preferite) ma anche il record del maggior incasso della saga di Scream 3, che venne stabilito nel 2003 con un esordio da 34,7 milioni. Sebbene nei prossimi giorni dovrà fare i conti con nuove uscite di marzo come Shazam! La furia degli dei e sopratutto John Wick 4 per l'attenzione del pubblico generale, il titolo ha una forte possibilità di ritagliarsi un suo spazio come proposta horror.

Chi il suo spazio lo ha trovato invece è Creed III della MGM, che dimostra una discreta tenitura da 26,7 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, che serviranno per andare a superare, nei prossimi giorni, il totale domestico da 115 milioni di dollari di Creed II. Il successo del film di Michael B Jordan è stato tale che nei giorni scorsi MGM e Amazon hanno confermato il Creed Universe, con nuovi film e serie tv, sia live-action che animati, in arrivo.

In Italia invece la situazione è inversa: Creed III ha mantenuto la prima posizione negli incassi di venerdì 10, con altri 302mila euro, mentre Scream 6 ha aperto secondo, portandosi ad un totale di 252mila euro in due giorni.