Scream 6, nuovo poster e trailer Super Bowl anticipato: Ghostface fa più paura che mai!

Le previsioni fornite da Deadline sull'elenco dei trailer per il Super Bowl 2023 può spuntare una voce, con il nuovo filmato promozionale di Scream 6 pubblicato online in questi minuti da Paramount Pictures, con leggero anticipo sulla tabella di marcia.

Non è raro comunque che, a ridosso dell'evento sportivo più seguito degli Stati Uniti, alcune major dedicano di iniziare a far circolare il proprio materiale promozionale qualche giorno prima, e infatti la Paramount per l'occasione ha pubblicato anche un nuovo poster ufficiale di Scream 6: potete ammirarlo in calce all'articolo, mentre il filmato - della durata di 55 costosissimi secondi: le tariffe per l'acquisto di spazi pubblicitari durante l'evento sono enormi - è disponibile nel player in alto e mostra Ghostface terrorizzare i protagonisti in quel di New York, che per la prima volta farà da sfondo agli eventi della saga.

Ricordiamo che Scream 6 avrà tre nuovi assassini mascherati da Ghostface: nel cast, oltre alla sesta apparizione di Courteney Cox nel ruolo del reporter Gale Weathers e il gruppo principale di protagonisti di Scream 2022, ovvero Melissa Barrera nei panni di Sam Carpenter, Jenna Ortega nei panni di Tara Carpenter, Jasmine Savoy Brown nei panni di Mindy e Mason Gooding nei panni di Chad, includerà anche il ritorno da Scream 4 di Hayden Panettiere nel ruolo di Kirby Reed, con Dermot Mulroney come new entry nei panni di un nuovo poliziotto.

Il sesto episodio della saga è ancora diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e uscirà in Italia dal prossimo 9 marzo. Per altri contenuti scoprite quale sarà la durata di Scream 6.