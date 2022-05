Scream 6, torna Courteney Cox: 'La sceneggiatura è davvero bella'

In questi giorni continuano ad arrivare senza sosta notizie su Scream 6. Infatti dopo aver saputo del ritorno di Hayden Panettiere, anche Courteney Cox ha deciso di parlare. Cox non solo ha elogiato la sceneggiatura, ma ha chiarito che non ha ancora firmato per il ritorno.

Una cosa che stupisce sicuramente, perché i fan avevano dato per scontato il ritorno di Gale Weathers, ma nulla lo è in franchise come Scream. "Non conosco i contratti e non so a che punto siano le cose" ha detto Cox nel corso di un'intervista con ET. "Ma ti dirò qualcosa sulla sceneggiatura - è davvero bella. In realtà poi devono ucciderti se ne parli, quindi non dirò nulla". Poche ma importanti, dunque, le notizie che arrivano dall'attrice, che se tornasse sarebbe l'unica insieme a Neve Campbell ad essere sopravvissuta dallo Scream originale del 1996 a oggi. E sembra che il ritorno sia ormai solo una formalità, anche perché l'attrice ha già ricevuto lo script.

Tra l'altro la sceneggiatura che Cox ha particolarmente lodato è stata scritta da James Vanderbilt e Guy Busick, e in cabina di regia torneranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che sicuramente avranno voluto lavorare ancora con l'interprete di Gale Weathers. Ma sembra che la questione non sia sulla volontà o meno di partecipare, ma puramente burocratica. E andrà risolta al più presto, perché le riprese inizieranno questa estate, mentre il nuovo Scream uscirà nei cinema il 31 Marzo 2023.