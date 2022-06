Scream 6, Neve Campbell non ci sarà: ecco il motivo

Mentre vengono resi noti nuovi dettagli di trama di Scream 6 arriva una notizia importante: Neve Campbell non sarà nel film. Il celebre volto del franchise, che dal 1997 ad oggi ha recitato in tutti e cinque i film della saga, ha spiegato i motivi della sua scelta.

Secondo quanto riportato in una nota resa pubblica nella giornata di oggi, la questione riguarderebbe lo stipendio proposto all'attrice. "In quanto donna ho dovuto lavorare molto duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, specialmente quando si tratta di Scream", ha dichiarato Campbell. "Ho sentito che l'offerta che mi era stata stata presentata non corrispondeva al valore che ho portato al franchise". Da qui la scelta di abbandonare, che non è stata ancora commentata dalla Paramount.

"È stata una decisione molto difficile da prendere. A tutti i miei fan di Scream, vi amo. Siete sempre stati così incredibilmente di supporto per me. Vi sarà per sempre grata e lo sarò anche per ciò che questo franchise mi ha dato negli ultimi 25 anni" ha proseguito Campbell nella dichiarazione.

Nella saga l'attrice ha interpretato Sidney Prescott, che inizialmente era una studentessa di liceo perseguitata da Ghostface, e con il tempo è diventata una consulente di crisi e autrice di libri di auto-aiuto che affronta altri assassini che diventano Ghostface. Sentirete la sua mancanza nel sesto capitolo? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco chi potrebbe tornare in Scream 6.