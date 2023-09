Scream 6, Neve Campbell attacca: 'Se fossi stata uomo offerta sarebbe stata migliore'

Neve Campbell è tra i volti più iconici della saga di Scream: l'attrice, indimenticabile nel ruolo di Sidney Prescott, per la prima volta nella storia del franchise è stata grande assente del sesto film dedicato a Ghostface. Dietro il suo abbandono alla saga, c'è una grande riflessione.

L'assenza di Neve Campbell ha influenzato Scream 6 in qualche modo e i fan spingono verso un suo ritorno per il settimo capitolo della saga. La risposta dell'attrice, però, scava nei motivi che l'hanno convinta ad allontanarsi dal popolare franchise: secondo Campbell, infatti, non veniva pagata abbastanza: "Per me è molto importante anche il concetto di parità retributiva - ha detto l'attrice a KiSS 92.5 - penso che non siamo ancora arrivati ​​a quel punto, credo davvero che se fossi stata un uomo l'offerta sarebbe stata diversa. Non posso provarlo, certo, ma è la sensazione che ho e il modo in cui sono stata trattata è stato irrispettoso".

Una voce conciliante arriva dal co-creatore del franchise Kevin Williamson che spera che Campbell torni nei panni di Sidney dopo aver risolto il contrasto economico: la stessa speranza è condivisa dal fandom che percepisce nell'identità dei film della saga la necessità di un personaggio iconico che sia testimone di come Ghostface sia nato e lo trasmetta nel suo presente.

Un altro ritorno sembra in bilico: Jenna Ortega tornerà in Scream 7?