Scream 6, Mercoledì affronta Ghostface in questa nuova fanart di BossLogic!

Il successo di Mercoledì ha travolto anche Scream e così, il noto artista BossLogic non ha potuta fare a meno di immaginare uno scontro vis a vis tra il personaggio di Jenna Ortega e l'iconico serial killer Ghostface.

Questa fanart è ispirata al poster di Scream 6 in cui l'iconica maschera bianca fa capolino da dietro una finestra della metropolitana, mostrando la nuova ambientazione scelta per il prossimo film e cioè la città di New York. Questa volta, Ghostface si trova di fronte a Mercoledì, che sta fissando l'assassino con un'espressione feroce mentre il suo braccio destro Mano si avvicina di soppiatto con un coltello.

Scream 6 racconterà le vicende dei quattro sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface che tenteranno di lasciarsi Woodsboro alle spalle con lo scopo di voltare pagina e iniziare una nuova vita. Nella pellicola Melissa Barrera interpreta Sam Carpenter, Jasmin Savoy Brown è Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding veste i panni di Chad Meeks-Martin, mentre Jenna Ortega sarà Tara Carpenter. Ritroveremo anche Hayden Panettiere che riprenderà il ruolo di Kirby Reed mentre Courteney Cox tornerà in quello di Gale Weathers.

Tra tanti attesi ritorni, mancherà all'appello Sidney Prescott. La protagonista dei precedenti film interpretata da Neve Campbell non tornerà infatti in questo sesto capitolo.