Scream 6, Melissa Barrera rivela: ''Ci stiamo dando da fare con il gore''

Dopo aver già raccontato qualcosa sulle scene di inseguimento a New York in Scream 6 , Melissa Barrera ha aggiunto nuovi dettagli all'attesissima pellicola diretta da Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin. Con l'uscita prevista per marzo 2023, una cosa pare essere già certa: ci sarà più gore che mai!

Da anni non più genere di nicchia, l'horror ha raccolto nel tempo una schiera fittissima di estimatori sempre più alla ricerca di ''sangue fresco'' e storie nuove. Divenuto oramai un classico dello slasher, Scream accompagna i suoi fan dal lontano 1996 ed è pronto ad aggiungere alla lista delle sue pellicole il sesto capitolo, in uscita il prossimo anno.

Se il legame con i precedenti film è stato già svelato da Jenna Ortega, la nuova Mercoledì della serie omonima Netflix, che ha confermato la presenza di scene di inseguimento simili a quelle presenti in Scream 2, è stata l'attrice Melissa Barrera a raccontare le novità proprie di Scream 6. In una recente intervista, infatti, l'attrice ha raccontato di un progetto molto più cruento e di un Ghostface ''furiosamente più sanguinoso''.

La Barrera ha anche spiegato come i due registi abbiano aumentato il gore del film, affermando: ''Sembra che questa volta le cose si faranno molto più cruente, con un cast impegnato ad andare avanti da Woodsboro a New York'', aggiungendo: ''I registi si sono sentiti molto a loro agio ed il gore, in questo modo, è aumentato''.

Le aspettative per Scream 6 sono altissime, anche tenendo conto dell'assenza della Sidney Prescott di Neve Campbell, che ha abbandonato il franchise per delle divergenze con la produzione. Dopo la morte del Dewey di David Arquette in Scream 5, Courteney Cox sarà l'unica protagonista del nuovo film, nonostante il ritorno di Hayden Panettiere di Scream 4 nel ruolo di Kirby Reed.