Scream 6, Melissa Barrera rivela: 'Le scene di inseguimento a New York sono terrificanti'

Le riprese di Scream 6 sono terminate da pochissimo, e i fan sono in attesa di novità sull'ennesimo capitolo di un franchise storico. A darle è Melissa Barrera nel corso di un'intervista che si è tenuta al TIFF con Perri Nemiroff di Collider. Qui l'attrice parla del trasferimento della saga nella Grande Mela!

Sono ormai passati quasi 30 anni dal primo film, e adesso le cose stanno infatti per cambiare radicalmente: lasceremo Woodsboro, location centrale in tutti i film precedenti, e seguiremo le orme di Ghostface nella grande città di New York. Non sono noti particolari dettagli di trama ancora, ma la domanda principale riguarda sicuramente il motivo che ha portato Sam e Tara Carpenter a lasciare Woodsboro e ad andare nella Grande Mela. Ma non solo, perché ci si chiede come sia un inseguimento in una città così grande.

"È 20 volte più mortificante" ha risposto prontamente Barrera all'ultima domanda. "È orribile. Perché ti accorgi anche di come, in una città come New York, ognuno sia occupato con le sue cose e quando qualcuno sta gridando aiuto, nessuno arriverà a dare una mano. Nessuno viene ad aiutarle, sai, tipo, tutti sono 'Non entro [in questa cosa].' Quindi è mortificante, perché sei inseguito da Ghostface, ma vedi anche l'umanità e come reagisce in un situazione del genere. Comunque, penso di aver già detto probabilmente troppo".

Intanto, mentre attendiamo maggiori informazioni sul prossimo capitolo, ecco tutti i nomi degli attori che comporranno il cast di Scream 6!