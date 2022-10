Scream 6, ci sarà un grande salto temporale dall'ultimo film? Risponde la star!

Il successo del quinto capitolo cinematografico di Scream ha convinto la produzione a mettere in cantiere un sesto episodio, che vedrà nuovamente Courteney Cox e il resto del cast storico impegnato nuovamente a fronteggiare Ghostface. Del prossimo film ha parlato Melissa Barrera, interprete di Samantha Carpenter.

Ma la saga di Scream continuerà dopo il capitolo 6? Scopritelo leggendo le dichiarazioni di Kevin Williamson.



Intervenuta al podcast 20 Questions on Deadline, Barrera ha fatto chiarezza sul tempo che trascorrerà dagli eventi del quinto a quelli del sesto film:"No, non è affatto un grande salto temporale. È quasi subito dopo l'ultimo. Fondamentalmente, la quantità di tempo che è passata tra un film e l'altro è la quantità di tempo trascorsa nella narrazione di Scream".



Scream 6 abbandonerà Woodsboro e si trasferirà a New York, un'ambientazione definita da Barrera come 'più mortificante':"È 20 volte più mortificante. È orribile. Perché in una città come New York vedi come ognuno faccia le sue cose e se qualcuno grida aiuto nessuno gli darà una mano. Nessuno andrà ad aiutare perché è un po' come dire 'non voglio immischiarmi'. Quindi è mortificante perché sei inseguito da Ghostface ma vedi anche come l'umanità reagisce in una situazione del genere. Comunque penso di aver già detto troppo" conclude Barrera.



Purtroppo, per la prima volta, Neve Campbell non tornerà in Scream 6, nonostante Sidney Prescott sia il volto simbolo del franchise sin dai tempi del primo film.