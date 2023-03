Scream 6, Liana Liberato ripercorre la sua carriera da attrice: 'A volte serve buttarsi'

Scream 6 ha superato il record della celebre saga sull'assassino psicopatico Ghostface, e ora Liana Liberato, interprete di Quinn Bailey, ha colto l'occasione per ripercorrere la propria carriera di attrice.

Così ha dichiarato in un'intervista a Collider: "Non ho bisogno di aspettare i 18 anni e trasferirmi in un nuovo Stato, andare al college o roba di questo tipo. Devo soltanto buttarmi a capofitto, cosa che suggerirei di fare anche alle altre persone. Può sembrare spaventoso, ma penso proprio che ne valga la pena".

In particolare, quale opera le ha consentito di raggiungere il successo? Liberato non ha dubbi: "Direi uno dei primi progetti, e anche uno dei più seri: mi riferisco a Trust, diretto da David Shwimmer. Nel film c'erano anche Catherine Keener, Clive Owen e Viola Davis. Quando ho partecipato al progetto avevo 14 anni, probabilmente ne avevo 13 al momento del provino, e, non so perché, ma ero tipo: 'Penso di essere davvero pronta a dare tutta me stessa in un progetto serio e di mettermi alla prova come attrice'. E sapevo anche che l'unico modo per riuscirci era recitare in un film professionale ed entrare in contatto con i veterani nel mestiere, in modo che potessero indirizzarmi nella strada giusta. Poi è arrivato Trust, perfetto per innalzare il mio prestigio lavorativo. Ha rappresentato anche un ottimo modo per fare esperienza e scoprire cose nuove su me stessa, perché, in tutta onestà, non avevo mai interpretato un ruolo che richiedesse così tanto, sia emotivamente che non".

Non per questo è stata un'operazione facile: "Catheine Keener è venuta da me e mi ha detto: 'Stai bene?' Allora io: 'Non saprei'. Dopodiché abbiamo fatto una passeggiata intorno al centro commerciale, durante la quale mi ha spiegato cosa significasse essere un attore. Vuol dire sperimentare fortissime emozioni a cui non sei abituata, vista la necessità di entrare nei panni di un altro personaggio con esperienze differenti; e nel processo non è raro assimilare qualche fantasma interiore". Ad aver sperimentato una sensazione simile è anche Jenna Ortega di Scream 6, che ha comprato un telefono a conchiglia per prendersi una pausa. In ogni caso, Liberato ha ricevuto altrettanto supporto da parte di Dermon Mulroney (co-protagonista di Scream 6) e dei registi Tyler Gillet e Matt Bettinelli-Olpin.

Di certo la giovane attrice ha manifestato un'ottima performance attoriale nel nuovo capitolo su Ghostface, perciò non possiamo che augurarle il meglio per la sua carriera futura.