Scream 6 letale per la concorrenza: 5,7 milioni di dollari al box office nelle anteprime

Scream 6 è in sala dal 10 marzo 2023, e il debutto segna già 5,7 milioni di dollari grazie all'evento dedicato ai fan delle 17:00 e alle anteprime delle 17:30 in 3.125 sale. Stando ai pronostici, il film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett incasserà tra i 35 e i 40 milioni di dollari entro questo fine settimana.

Al momento, il film ha guadagnato 3,5 milioni di dollari in più rispetto all'anteprima del capitolo precedente. Sembra proprio che Scream 6 potrebbe superare addirittura il record box-office della saga: a quale film appartiene? L'operazione commerciale è speculare a quella di A Quiet Place 2, sempre della Paramount. Quanto a Creed III, il nono capitolo sulla saga di Rocky Balboa ha guadagnato 3 milioni di dollari soltanto nel giovedì 9 marzo 2023 (-11% rispetto a mercoledì), mentre le altre pellicole si articolano secondo quanto segue:

2. Cocaine Bear (Cocainorso), 3.571 sale, giovedì 840.000 dollari (-12% da mercoledì), 15,2 milioni in una settimana, 45,4 milioni alla seconda settimana.

3. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 3.825 sale, giovedì 775.000 dollari, -11%, 16,6 milioni in una settimana, 190,9 milioni alla terza settimana.

4. Jesus Revolution, 2.575 sale, giovedì 770.000 dollari, -15%, 12,3 milioni in una settimana, 34,2 milioni alla seconda settimana.

5. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To The Swordsmith Village (Demon Slayer - Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana), 1.780 sale, giovedì 452.000 dollari, -21%, 12,5 milioni in una settimana.

