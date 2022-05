Scream 6, ci sarà anche Kirby Reed! Hayden Panettiere torna nel nuovo capitolo della saga

A pochi giorni dall'annuncio dei nuovi membri del cast di Scream 6, è stato confermato che nel prossimo capitolo della saga tornerà anche l'amatissima Hayden Panettiere.

La star riprenderà il ruolo di Kirby Reed già interpretato in Scream 4 di Wes Craven, e reciterà al fianco di Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega, che sono stati i protagonisti del recente lega-sequel-reboot firmato dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dei Radio Silence. Il prossimo film di Scream, tecnicamente il sesto capitolo della saga, riprenderà le storie di Sam (Barrera), Mindy (Brown), Chad (Gooding) e Tara (Ortega), i quattro sopravvissuti all'ultima serie di omicidi Ghostface, che decidono di lasciarsi Woodsboro alle spalle per iniziare un nuovo capitolo delle loro vite. Come forse ricorderete, la Kirby di Hayden Panettiere fu l'unica adolescente sopravvissuta agli omicidi di Woodsboro nel quarto film di Scream.

Le riprese principali del sequel, che sarà diretto ancora dal duo dei Radio Silence, inizieranno quest'estate. James Vanderbilt e Guy Busick stanno scrivendo la sceneggiatura, con Paul Neinstein e William Sherak come produttori. Il co-creatore del franchise di Scream Kevin Williamson e il terzo membro di Radio Silence, Chad Villella, produrranno insieme a Gary Barber di Spyglass e Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

La data d'uscita di Scream 6 è fissata al 31 marzo 2023. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.