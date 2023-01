Scream 6, Kevin Williamson è su di giri per il sequel: 'Lo amo! E' completamente nuovo'

Dopo il grande successo di Scream 5, i fan della saga non aspettano altro che arrivi il sesto capitolo questo Marzo. Lo scrittore originale di Scream Kevin Williamson ha rivelato che ciò che ci aspetta sia "totalmente nuovo".

In una recente intervista per SYFY WIRE, lo screenwriter (ma anche produttore del film) ha affermato che: "Scream 6 non sembra una sesta parte della saga. E' come se si guardasse questa grande e gigantesca reinvenzione".

Williamson ha poi aggiunto che "Si sente che il film è rinnovato, fresco, sembra proprio un film nuovo!". Di certo però, come ha precedentemente fatto notare la nostra Mercoledì, Jenna Ortega, Scream 6 ha molti inseguimenti come Scream 2.

L'intervista continua poi con un'ondata importante d'entusiasmo dello scrittore: "Lo amo, amo, amo amo. Ho guardato il film con un sorriso gigante stampato in faccia. E' tutto e molto di più".

Scream 6 arriverà il 10 Marzo 2023, e lo conferma la Paramount Stessa. Ci saranno dunque da aspettare due mesi prima di vedere l'enorme reinvenzione di cui Williamson ha parlato. Nella pellicola ritroveremo la star Jenna Ortega, ora sotto i riflettori per la serie di Tim Burton Mercoledì. Non ritorneranno invece, come annunciato tempo fa, Neve Campbell e David Arquette, parti storiche della saga e assenze che non passeranno inosservate.