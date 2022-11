Scream 6: Jenny Ortega su Neve Campbell: 'elementi che distoglieranno da tale assenza'

La notizia dell'assenza del personaggio Sidney Prescott era già nota da tempo, come d'altronde anche il motivo dell'assenza di Neve Campbell in Scream 6, attrice che la interpreta. Non è ancora chiaro come questa mancanza verrà giustificata a livello narrativo, ma soprattutto è incerto l'impatto sul pubblico. A commentarlo è Jenny Ortega.

In una recente intervista per Entertainment Tonight, la Ortega si è espressa così: "Sento di non potermi esprimere chissà quanto sull'argomento (in riferimento all'uscita di Sidney), perché non si tratta del mio personaggio. Ma quello che posso dire è che accadranno talmente tante cose piene di azioni ed elementi gore che credo distoglieranno da tale assenza". La star aggiunge però che: "E' chiaro che, come dire, ci siano dei riferimenti a Sidney. [...] C'è ancora un atteggiamento protettivo nello script ma anche negli attori stessi, ed è un qualcosa di naturale perché ovviamente la rispettiamo e le auguriamo il meglio. Ci manca ed è sempre nei nostri pensieri".

E' dunque chiaro che l'attesissimo Scream 6 sarà pregno di avvenimenti pronti a distrarre gli spettatori dalle assenze nel nuovo cast. Parliamo al plurale, perché Neve Campbell non è l'unico personaggio storico a non tornare nel sequel: David Arquette non sarà in Scream 6 e probabilmente neanche Hayden Panettiere (Kirby). Su quest'ultimo, Jenny si è espressa dicendo che: "Hayden è un tesoro e quel team, sono davvero fortunata per Matt, Tyler, Melissa, Jasmin e Mason, (perché) abbiamo proviamo così tanto amore e rispetto reciproco. [...] Sono come una famiglia per me, quindi quando ti capita un lavoro del genere, è il set più divertente che ho al momento. E' come lavorare con i tuoi amici, ed è lo scenario migliore di tutti."

Tenetevi forte, perché da poco è stata comunicata la data d'uscita ufficiale di Scream 6, ed è prima di quanto crediate!