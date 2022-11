Scream 6, Jenna Ortega fa felici i fan: 'Moltissimi inseguimenti, come in Scream 2'

Ad alcuni mesi all'uscita del sesto capitolo di Scream, Jenny Ortega continua a rilasciare delle dichiarazioni succolenti. In una recente intervista infatti l'attrice ha anticipato la presenza di elementi che ricordano la linea dei primissimi film; in particolare, ci sarebbe un richiamo a una scena iconica presente in Scream 2.

"Sono davvero emozionata per Scream 6, perché ci sono moltissime scene d'inseguimenti, che ricordano quelle di Scream 2 quando c'è l'inseguimento di Gale e Ghostface nel laboratorio. Scream 6 ne ha molti", così ha affermato la nuova star di Scream 6 Jenna Ortega, in occasione del red carpet dei Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television.

Il sequel uscirà il 10 Marzo 2023, e ne abbiamo la conferma grazie alle dichiarazioni della Paramount sull'uscita di Scream 6. Come già anticipato, nel cast del sesto capitolo della saga mancheranno alcuni attori storici: Davide Arquette per esempio non ci sarà, come anche Neve Campbell. La nostra star si è espressa anche sull'assenza di quest'ultima:" [...] accadranno talmente tante cose piene di azioni ed elementi gore che credo distoglieranno da tale assenza". Jenny Ortega ha inoltre anticipato che Scream 6 avrà il Ghostface più violento di sempre.

In attesa di altre dichiarazioni da parte dell'attrice, vi informiamo che presto Jenny Ortega sarà protagonista della serie Netflix di Tim Burton, nella quale interpreterà Mercoledì Addams.