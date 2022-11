Scream 6, Jenna Ortega avverte: 'Vedrete il Ghostface più violento di sempre'

In attesa di vederla nei panni di Mercoledì per la serie tv di Tim Burton in arrivo su Netflix, la giovane star Jenna Ortega ha anticipato qualche dettaglio su Scream 6, prossimo capitolo della saga horror creata da Wes Craven.

Dopo aver commentato la prima storica assenza di Neve Campbell da un film di Scream, con la protagonista Sidney Prescott che non tornerà dopo essere apparsa in tutti i precedenti episodi della saga, Jenna Ortega ha anticipato che Scream 6 mostrerà il Ghostface più violento di sempre: “Ho appena letto parte della sceneggiatura e posso anticipare che questa storia sta per diventare molto più cruenta del solito. Penso che il prossimo film avrà quella che è probabilmente la versione più violenta di Ghostface che abbiamo mai visto finora, quindi credo che sarà davvero divertente da girare".

Una delle particolarità della geniale saga di Scream di Wes Craven è il fatto che il suo serial killer principale, Ghostface (la cui identità è sempre diversa in ogni episodi, altra peculiarità della serie) si distingue dai suoi 'colleghi' del cinema slasher a causa della sua goffaggine, che ritrae tutta l'assurdità del realismo di un omicidio: se Scream 6 presenterà il Gohstface più violento di sempre, effettivamente è probabile che ci sarà da divertirsi. È difficile quando ti vengono lanciate bottiglie di birra.

Scream 6 ha una data d'uscita fissata per il 10 marzo 2023.