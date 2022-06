Scream 6, Henry Czerny si unisce al cast del nuovo film della saga!

La saga di Scream sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza: il franchise ideato dal compianto Wes Craven è prepotentemente tornato in auge dopo il quinto capitolo uscito all'alba di questo 2022, con un sesto film già in cantiere e un cast che giorno dopo giorno continua ad arruolare nomi di una certa importanza.

Dopo la conferma del ritorno di Courteney Cox in Scream 6, dunque, ecco arrivare l'annuncio di una new-entry nel cast di questo nuovo episodio del franchise nato nel 1996: si tratta di Henry Czerny, che pochi minuti fa è stato confermato come prossima co-star di Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e soci.

Classe 1959, Czerny è noto per quanto riguarda il grande schermo principalmente per il ruolo di Kittridge nella saga di Mission: Impossible (l'attore francese ha preso parte al primo capitolo della saga e tornerà l'anno prossimo in occasione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte I); sul piccolo schermo, Czerny è invece apparso in serie come CSI, Quantico e I Tudors.

Il sesto capitolo di Scream, ricordiamo, sbarcherà in sala a marzo 2023: quali sono le vostre aspettative? Avete apprezzato il grande ritorno della saga? Fatecelo sapere nei commenti! David Arquette, intanto, ha ammesso di apprezzare l'idea di un videogioco su Scream.