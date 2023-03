Scream 6, Hayden Panettiere ricorda affranta il fratello Jansen:'È proprio qui con me'

La star del franchise Scream, Hayden Panettiere, ha partecipato al talk Good Morning America per promuovere il nuovo film del franchise, Scream 6, nel quale interpreta Kirby Reed. Nel corso della chiacchierata in diretta tv, Panettiere ha ricordato brevemente il fratello Jansen, scomparso improvvisamente poco tempo fa.

Alle condoglianze ricevute dal presentatore Michael Strahan, l'attrice ha risposto, visibilmente provata:"Grazie. È proprio qui con me".



L'attore Jansen Panettiere è scomparso lo scorso 19 febbraio. Fratello minore di Hayden Panettiere, Jansen è morto a causa dell'ingrossamento del cuore, come riporta la dichiarazione ufficiale della famiglia Panettiere, a soli 28 anni.



Hayden Panettiere nel corso della puntata ha parlato anche del suo personaggio in Scream 6, dichiarando di essere convinta che i fan adoreranno Kirby Reed e il suo percorso all'interno della trama del film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet.



Insieme a Panettiere nel film tornerà Courteney Cox, insieme a Jenna Ortega e Melissa Barrera. La storia si sposterà dalla cittadina di Woodsboro a New York City.

Per l'occasione è stata organizzata una campagna marketing di Scream 6 che ha terrorizzato le persone in diverse città americane.

Per la prima volta Ghostface esce dai confini di Woodsboro e si avventura in un territorio più ampio e caotico come la Grande Mela. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 9 marzo, un giorno prima della distribuzione statunitense.