Scream 6, Hayden Panettiere parla del suo personaggio: 'I fan adoreranno il suo percorso'

Courtney Cox ha commentato il ritorno di Hayden Panettiere in Scream 6, e ora quest'ultima, in una recente dichiarazione, stimola l'interesse dei fan con interessanti commenti sul suo personaggio.

Riferendosi a Kirby Reed, così ha affermato Panettiere all'Entertainment Tonight: "Le riesce a stare al gioco. 'È lei o non è lei', del tipo: 'È dalla loro parte oppure no?' Ci sono parecchi momenti di dubbio come questo. E penso proprio che i fan adoreranno il viaggio che intraprenderà nel corso della pellicola".

A sottolineare l'"anomalia" del nuovo pellicola è anche Melissa Barrera, l'interprete di Sam Carpenter. In particolare, la sua prospettiva si concentra sulla nuova ambientazione metropolitana. "È venti volte più terrificante" ha dichiarato al riguardo. "È orribile. Perché trapela l'idea che, in una città come New York, ognuno pensa soltanto a se stesso, e che quando qualcuno grida aiuto nessuno arriverà in suo soccorso. Già, nessuno lo farà, perché tutti dicono: 'Non sono affari miei'. Quindi tutto ciò è a dir poco mortificante: non soltanto sei inseguito da Ghostface, ma riscontri come l'umanità reagisce in una situazione del genere. Comunque... penso di aver già rivelato troppo!".

Ecco la sinossi ufficiale del film: "Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita. In Scream VI, Melissa Barrera ('Sam Carpenter'), Jasmin Savoy Brown ('Mindy Meeks-Martin'), Mason Gooding ('Chad Meeks-Martin'), Jenna Ortega ('Tara Carpenter'), Hayden Panettiere ('Kirby Reed') e Courteney Cox ('Gale Weathers') tornano ai loro ruoli nel franchise insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving".

Il nuovo capitolo del franchise uscirà in sala il 9 marzo 2023. Per approfondire l'argomento, ecco svelata da durata di Scream 6.