Scream 6, Hayden Panettiere introvabile: 'Pensavamo fosse scomparsa'

Scream 6 sembra essersi lanciato un pò verso la nostalgia. La pellicola segnerà il ritorno di Hayden Panettiere nei panni di Kirby con l'obiettivo di completare la sua storia rimasta in sospesa dal quarto capitolo. Il produttore ha raccontato di come, in realtà, abbia avuto problemi nel rintracciarla.

La Panettiere sembra non sia particolarmente semplice da trovare. Secondo il racconto di Kevin Williamson, executive producer della pellicola, rintracciare l'attrice e cantante sarebbe stata la cosa più complessa da fare dal punto di vista produttivo. A quanto pare la Panettiere, infatti, non ha un agente e molto spesso ha l'abitudine di interfacciarsi direttamente con coloro che la vogliono all'interno di un progetto.

"Non riuscivamo a trovarla. Non ha un agente. Era come scomparsa. Ho chiamato il mio produttore a Nashville e gli ho detto: 'Conosci Hayden Panettiere, per caso? Perché non riusciamo a trovarla!' Lui è ha risposto, 'Oh sì, lascia che la chiami' E poi hanno richiamato, 'Va bene, l'ho trovata!'" ha raccontato divertito il produttore. Guardando il nuovo trailer di Scream 6 molti fan hanno parlato di un riferimento a Venerdì 13, in continuità con la tradizione horror moderna. Quello che sappiamo, al momento, è che nonostante le difficoltà, Kirby sarà presente all'interno della pellicola.

Nelle nuove immagini di Scream 6 Ghostface semina morte a New York facendo ricadere i protagonisti nel panico causato dal suo ritorno. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!