Scream 6, Ghostface sta tornando: al Super Bowl arriva il nuovo spot!

Il Super Bowl 2023 è diventato un modo per promuovere tantissime pellicole in arrivo, compresa Scream 6, in uscita il 10 marzo. La pellicola sposterà l'ambientazione della storia a New York, dove le due sorelle Carpenter continueranno ad essere "tormentate" da Ghostface, proprio come mostratoci dal nuovo spot del film.

Spot che ci mostra un Ghostface sempre più intenzionato a non lasciare in vita neanche una delle vittime designate, aggiungendo però altri dettagli decisamente macabri come il "santuario" mostratoci dalla Gale Weathers di Courteney Cox. "Questo non è come gli altri Ghostface" è l'avvertimento che ci viene lanciato: in cosa consisterà questa differenza?



Ad un anno dall'uscita del quinto film, arriva finalmente anche il sesto capitolo della celebre saga

cominciata nel 1996. In Scream 6, vedremo le sorelle Carpenter trasferirsi a New York. La loro vita, nonostante ciò, continuerà ad essere tormentata dal terrore di Ghostface. Già in uno dei poster animati rilasciati, vediamo Ghostface alla conquista di Central Park, per chiarire ancora meglio quanto la sua figura incomberà anche sulla Grande Mela.

Secondo alcune indiscrezioni Scream 6 dovrebbe essere il film più lungo del franchise, continuando una storia iniziata ormai negli anni 90. La prima pellicola, che rese per la prima volta l'horror fruibile per il grande pubblico, ha dato il via ad una serie talmente di successo da meritarsi un quinto e un sesto capitolo a distanza di anni.

Il successo portato avanti nel corso degli anni ha reso Ghostface una vera e propria icona del genere horror, simbolo di quel modo di fare horror molto meno di nicchia ma più improntato al grande pubblico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!