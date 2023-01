Scream 6: Ghostface semina morte a New York nel brutale nuovo trailer ufficiale

Come promesso e anticipato dalle ultime foto ufficiali di Scream 6, in questi minuti Paramount Pictures ha pubblicato online il nuovo trailer ufficiale di Scream 6, prossimo capitolo della celebre saga horror creata da Wes Craven.

Nel filmato, che potete ammirare all'interno dell'articolo, il nuovo Ghostface si sposta per la prima volta a New York, e inizia a seminare il panico nella Grande Mela: in questo nuovo capitolo, infatti, l'azione sarà ambientata nell'iconica metropoli americana, un cambiamento radicale per la saga i cui film - fin dal 1996 - erano sempre stati ambientati nella cittadina di Woodsboro.

Nel cast, oltre alla sesta apparizione di Courteney Cox nel ruolo del reporter Gale Weathers e il gruppo principale di protagonisti di Scream 2022, ovvero Melissa Barrera nei panni di Sam Carpenter, Jenna Ortega nei panni di Tara Carpenter, Jasmine Savoy Brown nei panni di Mindy Meeks -Martin e Mason Gooding nei panni di Chad Meeks-Martin. Da Scream 4 torna Hayden Panettiere nel ruolo di Kirby Reed, mentre tra le new entry citiamo Dermot Mulroney nei panni di un nuovo poliziotto.

Il sesto episodio della saga è ancora diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già registi del precedente capitolo, con una sceneggiatura firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. La data d'uscita è fissata per il prossimo 9 marzo in Italia.

Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Scream 6.