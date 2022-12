Scream 6, tornerà un Ghostface storico? Una maschera consumata nella misteriosa immagine!

Nelle scorse ore è finalmente stato rilasciato il primo teaser trailer di Scream 6, il nuovo capitolo della saga slasher con protagonista Ghostface in arrivo il prossimo anno.

Ora, una nuova immagine promozionale del film permette ai fan di dare uno sguardo più da vicino all'iconica maschera del misterioso killer, che tornerà sul grande schermo a partire dal 10 marzo 2023. Il nuovo look di Ghostface, presentato in esclusiva da Entertainment Weekly e che potete trovare come di consueto in calce alla notizia, ha però stuzzicato fin da subito la curiosità dei fan.

Infatti, la maschera dell'assassino sembrerebbe essere diversa dal solito. Generalmente è di un bianco immacolato, mentre in questo caso risulta essere sporca e incredibilmente consumata. Una semplice scelta stilistica? Oppure, come ipotizzato da molti fan del franchise, sotto il travestimento si nasconde una vecchia conoscenza?

Intanto, sappiamo che in Scream 6 Melissa Barrera e la star di Wednesday Jenna Ortega torneranno a vestire i panni delle sorelle Sam e Tara Carpenter e che Courteney Cox riprenderà il suo ruolo di Gale Weathers. Purtroppo invece, Neve Campbell non prenderà parte al prossimo capitolo di Scream, come già annunciato dall'attrice nei mesi scorsi.

Secondo voi chi si nasconde dietro la maschera? Ditecelo qui sotto nei commenti e rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!