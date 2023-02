Scream 6, Ghostface alla conquista di Central Park: ecco il nuovo poster!

Scream 6 sta arrivando. Dopo il trionfale ritorno del franchise con il quinto capitolo pare l'idea di fermarsi non abbia ancora toccato i creatori della celebre saga. Con l'uscita della pellicola che si avvicina sempre di più è stato rilasciato un nuovo poster animato con protagonista Ghostface.

La campagna promozionale di Scream si è sempre contraddistinta per originalità. Anche in questo sesto capitolo sembra che si vogliano fare le cose in grande lanciando Ghostface alla conquista di quello che è il simbolo di New York: Central Park. Nell'immagine animata si può vedere il parco inquadrato dall'alto e, tra i giardini e gli alberi disegnata la sagoma del celebre personaggio. Insomma, sembra che abbia intenzione perseguitare le protagoniste anche sulla costa orientale.

Un trasferimento non cambierà le cose. Una nuova sinossi di Scream 6 approfondisce il ruolo di Jenna Ortega che ritornerà nei panni di Tara Carpenter, che si trasferirà a New York insieme alla sua sorella Sam. Il terrore di Ghostface le seguirà anche dall'altra parte degli Stati Uniti con tutta l'intenzione di tormentare ea loro vite. Il poster animato, pubblicato su Twitter, svela anche ufficialmente la tagline del film che accompagnerà il pubblico in sala: "New York. New Rules"

Il sesto capitolo di Scream sarà ricordato anche per importanti ritorni, primo tra tutti quello di Hayden Panettiere che secondo i produttori sarebbe stata introvabile per mesi prima di riuscire ad entrare ufficialmente in contatto con lei. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!