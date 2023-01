Scream 6, una nuova foto mostra il ritorno di Hayden Panettiere: più tardi il trailer

Dopo il poster ufficiale di Scream 6, oggi nel corso della giornata uscirà anche il trailer ufficiale dell'atteso nuovo capitolo della celebre saga horror slasher, ma intanto possiamo mostrarvi una piccola succosa anteprima.

Oltre ad un breve teaser ufficiale portato sui social dal canale principale di Scream, in calce all'articolo potete ammirare anche tante nuove foto tratte dal prossimo film della saga e pubblicate in anteprima esclusiva dal magazine Entertainment Weekly: tra queste, è inclusa anche una foto con un primo assaggio del ritorno di Hayden Panettiere nei panni di Kirby Reed, celebre personaggio di Scream 4 di Wes Craven, che a quanto pare per questa nuova iterazione ha abbandonando il suo tipico look con acconciatura all'indietro per un taglio di capelli leggermente più lungo.

Vengono evidenziati anche altri personaggi di ritorno, tra cui la sesta apparizione di Courteney Cox nel ruolo del reporter Gale Weathers e il gruppo principale di sopravvissuti di Scream 2022: Melissa Barrera nei panni di Sam Carpenter, Jenna Ortega nei panni di Tara Carpenter, Jasmine Savoy Brown nei panni di Mindy Meeks -Martin e Mason Gooding nei panni di Chad Meeks-Martin. Nelle immagini anche Dermot Mulroney nei panni di un nuovo personaggio poliziotto, oltre a uno scorcio del nuovo Ghostface che brandisce un coltello.

Appuntamento a più tardi, dunque, per il trailer ufficiale di Scream 6. Nel frattempo, recuperate il primo trailer di Scream 6 pubblicato lo scorso dicembre.