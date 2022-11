Scream 6, la nuova foto appena trapelata online svela il ritorno di Hayden Panettiere

Scream 6 avrà il Ghostface più violento di sempre, ma i fan del franchise creato da Wes Craven ritroveranno anche Hayden Panettiere, che già fu nel cast di Scream 4, l'ultimo film diretto dal maestro dell'horror.

Ora, il personaggio di Hayden Panettiere si è mostrato finalmente nella nuova foto di Scream 6 appena trapelata online: l'immagine, che come al solito potete trovare nel post in calce all'articolo, mostra il gruppo di protagonisti del nuovo corso del franchise - compresa la nuova star Jenna Ortega - mentre guardano qualcosa fuori campo. Hayden Panettiere è al centro dell'immagine: il suo personaggio, Kirby, tornerà in Scream 6 dopo essere sopravvissuto agli eventi di Scream 4.

Ricordiamo che il film sarà interpretato nuovamente da cast di Scream (2022), tra cui Melissa Barrera (Vida), Mason Gooding (Booksmart), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) e Samara Weaving (Ready or Not). A loro si uniranno i nuovi arrivati ​​Delmot Mulroney, Henry Czerny, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra. Scream 6 vedrà anche il ritorno dei registi del capitolo precedente, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence: secondo quanto riferito, la prossima puntata seguirà "i quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface mentre si lasciano Woodsboro alle spalle per iniziare un nuovo capitolo delle loro vite".

Scream 6 è atteso per il 10 marzo 2023.