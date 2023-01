Scream 6, i fan sono convinti che il trailer contenga un riferimento a Venerdì 13!

Il franchise di Scream è famoso per le citazioni di altri film horror e anche il sesto capitolo dovrebbe proseguire questa tradizione. I fan hanno notato un particolare sin dal trailer del primo episodio senza il volto simbolo della saga, Neve Campbell nei panni di Sydney Prescott e con Ghostface che arriva a New York.

Il dettaglio riscontrato dai fan riguarda Venerdì 13 e uno dei film con protagonista il personaggio di Jason Voorhees. Si tratta di un riferimento al film del 1989, Venerdì 13 parte VIII - Incubo a Manhattan, ottavo capitolo del franchise. Non perdetevi il trailer di Scream 6, in attesa di vedere il film al cinema.



I fan hanno ricordato che in quel film il killer di Crystal Lake si dirige a New York, proprio come Ghostface in questo nuovo episodio cinematografico di Scream.

Inoltre nel trailer di Scream 6 è inclusa una musica di sottofondo con il titolo che ricorda in maniera lampante Venerdì 13 e in particolare il tema musicale che accompagna la follia di Jason.



L'ipotesi è certamente plausibile in considerazione del tipo di horror perpetrato negli anni da Scream. Nel sesto film della saga, dopo essere sfuggiti alla furia omicida di Ghostface che sconvolse Woodsboro per l'ennesima volta, le sorelle Sam e Tara Carpenter prendono una drastica decisione: voltare pagina e trasferirsi a New York. Nel cast del film la star di Mercoledì Jenna Ortega, Hayden Panettiere, Melissa Barrera, Samara Weaving, Courteney Cox e Dermot Mulroney, per la regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.



Kevin Williamson è innamorato di Scream 6 e ha affermato che è 'completamente nuovo' rispetto ai precedenti.